В Екатеринбурге почти 7,5 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ

Напомним, основной этап ЕГЭ в этом году пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школы Екатеринбурга готовы принимать ЕГЭ. Об этом сообщили в департаменте образования города. По словам начальника подразделения мэрии Константина Шевченко, в этом году единый государственный экзамен будут сдавать 7 262 выпускника одиннадцатых классов.

ЕГЭ будут сдавать в 43 пунктах. Традиционно на входе установят металлоискатели и камерами наблюдения.

Для нас принципиально важно, чтобы все условия безопасности были соблюдены. На каждом пункте сдачи экзамена будут находиться медики, сотрудники полиции и общественные наблюдатели, прошедшие соответствующее обучение, - резюмировал начальник Департамента образования.

Напомним, основной этап ЕГЭ в этом году пройдёт с 31 мая по 2 июля, дополнительный – с 12 по 17 июля.