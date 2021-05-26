В Екатеринбурге четверо пьяных парней до смерти забили прохожего на улице

Тело мужчины нашли на улице Мира. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет. Они подозреваются в убийстве 29-летнего прохожего. Все случилось утром 22 мая на улице Мира.

- Группа молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с ранее незнакомым 29-летним мужчиной, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - На почве ссоры молодые люди причинили своему оппоненту множественные телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия - у одного из домов по улице Мира.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемых. Им грозит до 15 лет лишения свободы.