На развитие Качканара будет направлено 750 млн руб. отчислений ЕВРАЗа

Фото: предоатсвлено пресс-службой ООО «ЕвразХолдинг»

Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев подписали два соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. На развитие Качканара будет дополнительно направлено 753,5 млн руб. отчислений ЕВРАЗа.

Трехстороннее соглашение предполагает поддержку следующих проектов:

- Ремонт, укрепление и развитие центральной городской больницы и создание на ее базе центра ранней диагностики заболеваний с компьютерным томографом;

- Строительство Ледового Дворца спорта;

- Повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Качканара.

В рамках двухстороннего соглашения между городом и ЕВРАЗом средства будут направлены на следующие проекты:

- Строительство ледовых городков в Качканаре и поселке Валериановск;

- Повышение надежности и эффективности коммунальной инфраструктуры Качканара;

- Разработку документации на реконструкцию и ремонты объектов социальной инфраструктуры и общественных территорий;

- Благоустройство парковых зон и дворовых территорий, ремонт образовательных и социально важных объектов, развитие инфраструктуры.

- Подготовка и проведение празднования 65-летия Качканара.

- ЕВРАЗ все делает для того, чтобы наши люди не только работали в безопасных условиях, но и жили в городах с максимально комфортной и удобной средой. Я рад, что с помощью наших соглашений получается это сделать. Традиционно соглашения направлены на развитие спорта. Очень важно, что будем развивать объект здравоохранения, этого проекта очень ждет город, - сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

- Качканар – один из самых динамично-развивающихся городов Свердловской области. Во многом это происходит благодаря тому, что ЕВРАЗ подставляет свое плечо. Мы очень рассчитываем на то, что другие города и предприятия Свердловской области будут ориентироваться на ЕВРАЗ, потому что все это делается для улучшения условий жизни свердловчан. Именно такую задачу ставит наш губернатор Евгений Куйвашев, — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

- Благодаря сотрудничеству с ЕВРАЗом мы реализуем очень важный проект – создадим в нашей больнице центр ранней диагностики заболеваний. Долго ждут в городе и появления Ледового дворца спорта, - сказал глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев. - Я уверен, что новое соглашение поспособствует очередному этапу развития города. Впереди у нас 65-летие.

Ранее между ЕВРАЗом, Правительством Свердловской области и администрацией Качканарского городского округа были подписаны пять соглашений о социально-экономическом развитии Качканара.

В рамках выполнения этих соглашений в Качканаре открыт физкультурно-спортивный комплекс ЕВРАЗ Арена «Олимп», Дворец единоборств «Атлант», лыжероллерная трасса. Начат проект по созданию на базе Качканарского горно-промышленного колледжа современного Центра профессиональных компетенций, в котором будут оборудованы мастерские и лаборатории для обучения по методике WorldSkills.