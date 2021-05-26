Центр Екатеринбурга перекроют из-за полумарафона «ЗаБег»

Организаторы мероприятия просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это воскресенье, 30 мая, в Екатеринбурге пройдет полумарафон «ЗаБег». В мэрии Екатеринбурга отметили, что трасса пройдет по проспекту Ленина, улице Бориса Ельцина, 8 Марта, Пушкина и Царской.

Владельцам автомобилей стоит заранее подумать о парковке, так как весь транспорт, который останется на маршруте забега, будет эвакуирован.

- Организаторы мероприятия просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения, - отмечают в мэрии.

Добавим, что 1 августа в городе пройдет международный марафон «Европа-Азия».