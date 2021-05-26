На Урале суд решил судьбу четвероклассника, который держал 9-летнюю девочку, когда ее насиловали

В Следственном комитете, который занимался расследованием этого ЧП, произошедшее не комментируют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Краснотурьинске суд определил судьбу еще одного мальчика по делу об изнасиловании 9-летней школьницы.
О шокирующем случае, произошедшем в поселке Подсобном под Краснотурьинском, «Комсомолка» рассказывала в начале мая. Источник в правоохранительных органах сообщил нашему изданию, что компания из трех мальчиков, самому старшему из которых было 12 лет, заманила 9-летнюю школьницу в лес. Там девочку изнасиловали.
25 мая суд уже определил судьбу 12-летнего Станислава (имя изменено. – Прим. Ред.). Именно он, по версии силовиков, совершил изнасилование школьницы.
26 мая суд вынес решение, касающееся 10-летнего мальчика.
- Он держал девочку в момент изнасилования, - пояснил «КП» источник в правоохранительных органах.
Как рассказали «КП» в суде Краснотурьинска, этого четвероклассника по решению суда также отравили в специализированную школу закрытого типа.
Отметим, в нашей стране уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Поэтому с точки зрения закона школьники судимости не имеют.