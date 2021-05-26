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Происшествия26 мая 2021 12:53

На Урале суд решил судьбу четвероклассника, который держал 9-летнюю девочку, когда ее насиловали

10-летний мальчик три года проведет в спецшколе
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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В Следственном комитете, который занимался расследованием этого ЧП, произошедшее не комментируют

В Следственном комитете, который занимался расследованием этого ЧП, произошедшее не комментируют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске суд определил судьбу еще одного мальчика по делу об изнасиловании 9-летней школьницы.

О шокирующем случае, произошедшем в поселке Подсобном под Краснотурьинском, «Комсомолка» рассказывала в начале мая. Источник в правоохранительных органах сообщил нашему изданию, что компания из трех мальчиков, самому старшему из которых было 12 лет, заманила 9-летнюю школьницу в лес. Там девочку изнасиловали.

25 мая суд уже определил судьбу 12-летнего Станислава (имя изменено. – Прим. Ред.). Именно он, по версии силовиков, совершил изнасилование школьницы.

26 мая суд вынес решение, касающееся 10-летнего мальчика.

- Он держал девочку в момент изнасилования, - пояснил «КП» источник в правоохранительных органах.

Как рассказали «КП» в суде Краснотурьинска, этого четвероклассника по решению суда также отравили в специализированную школу закрытого типа.

Отметим, в нашей стране уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста. Поэтому с точки зрения закона школьники судимости не имеют.

Криминал