Ройзману смягчили наказание за участие в митинге Навального

До этого Ройзман провел сутки в изоляторе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу Евгения Ройзмана на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 13 мая 2021 года. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 30 часов.

- Свердловский областной суд изменил наказание Ройзману, заменив обязательные работы на штраф в размере 20 тысяч рублей, - отметили в областном суде.

Напомним, что до этого Ройзман провел сутки в изоляторе. Оппозиционер попал под внимание полиции из-за несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января.

- Естественно, не довольны. Естественно, в ЕСПЧ, - написала адвокат Юлия Федотова.