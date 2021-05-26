Водителя, въехавшего в толпу у Оперного театра в Екатеринбурге, отправили под домашний арест

В аварии пострадали шесть человек. Фото: "Типичный Екатеринбург", vk.com

В Свердловском областном суде сегодня, 26 мая, вернулись к делу аварии у Оперного театра в Екатеринбурге. 11 мая иномарка SEAT влетела в пешеходов, стоявших у светофора. 32-летнего Сергея Суворова, бывшего за рулем, после этого оставили под подпиской о невыезде, хотя следователи просили суд об аресте. Сегодня суд рассмотрел апелляцию на меру пресечения, которую подали сотрудники прокуратуры и вынесли новое решение.

- Суворову Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 11 июля 2021 года, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда. - Постановление вступило в законную силу.

Добавим, что всего в аварии пострадали шесть человек. При этом в больнице впоследствии скончалась 79-летняя женщина, получившая наиболее тяжелые травмы.