Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Геленджик

Перелет туда-обратно с багажом обойдется в 13 688 рублей. Фото: Ольга МАРТЫНОВА

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик с 19 июня. Время в полете составит три часа пятнадцать минут, самолеты будут летать два раза в неделю. Перелет туда-обратно обойдется в 13 688 рублей.

- Из Екатеринбурга в Геленджик рейсы будут выполнять по четвергам и воскресеньям (вылет в 8:20, прилет в 9:35), из Геленджика в Екатеринбург - по средам и пятницам (вылет в 17:05, прилет в 22:20), - говорится в сообщении аэропорта Геленджика.

Напомним, что недавно в Кольцово аварийную посадку совершил самолет «Победы», который столкнулся с птицами.