Фото: УГИБДД по Свердловской области

С начала года на свердловских дорогах погибли 24 человека. По данным регионального управления ГИБДД, в 300 авариях пострадали 706 человек. Из них 76 – дети.

- В период с 19 по 23 мая в регионе выявлено более 12 тысяч нарушений ПДД, более 2,5 тысяч из которых - это нарушения правил дорожного движения пешеходами, переходящими проезжую часть в неустановленном месте и почти 500 фактов непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам.

Напомним, что в Нижней Туре судят женщину, которая погубила в ДТП заместителя начальника свердловского управления Росимущества.