В Екатеринбурге накрыли лабораторию с наркосинтетикой

Наркотики делали в съемной квартире на улице Ясной. Фото: УМВД

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Екатеринбурга задержали ранее судимого местного жителя, в квартире которого обнаружили лабораторию по изготовлению наркосинтетики. Позже выяснилось, что владелец был в федеральном розыске.

- При осмотре съемной квартиры задержанного сотрудниками полиции обнаружены и изъяты различные производные наркотических веществ. Проведенная экспертиза показала, что это производное эфедрона массой 0,61 граммов, героин - 0,46 граммов, производное N-метилэфедрона массой 6,75 граммов, производное амфетамина массой 37,78 граммов, - рассказывают в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.