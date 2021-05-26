В Екатеринбурге будут судить закладчиков наркотиков, орудовавших в восьми регионах России

Злоумышленников задержали в столице Урала. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области будут судить двух мужчин, одному из которых 36 лет, а другому 31. Их обвиняют в попытке продавать наркотики через Интернет-магазин. Тот был создан неким неустановленным пока человеком в мае 2020 года.

- На указанном сайте содержалась информация о видах и массах предлагаемых покупателям наркотиков, ценах, номерах счетов электронных кошельков для их оплаты, местах их расположения, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.

В июне 2020 года этот организатор нашел себе подельников – операторов, дело по которым расследуется отдельно, а также упомянутого выше 36-летнего обвиняемого в качестве перевозчика и закладчика. Тот уже сам привлек к преступному бизнесу 31-летнего знакомого, тоже для перевозки и создания тайников с запрещенными веществами.

- Для незаконного хранения и расфасовки наркотиков в удобные для незаконного сбыта упаковки, участники организованной группы арендовали на территории субъектов Российской Федерации гостиничные номера в отелях, - добавляют в прокуратуре Свердловской области.

Тайники с наркотиками злоумышленники делали в Московской, Владимирской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкортостане, Татарстане и республике Марий Эл. Так они распределили около 7,8 килограммов запрещенных веществ. Задержали их 13 октября 2020 года сотрудники полиции в Екатеринбурге. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.