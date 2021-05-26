Девушке, погубившей в аварии замначальника Росимущества, смягчили статью и запросили условный срок

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Государственный обвинитель запросил три года лишения свободы условно для Марии Симоновой. В мае 2020 она устроила аварию, в которой погиб заместитель начальника свердловского управления Росимущества Евгения Шалашова.

Симонова села за руль Ford Mustang чиновника и на высокой скорости врезалась в дерево, Шалашов скончался на месте. Несмотря на то, что в ГИБДД пришли к выводу, что в момент аварии Мария была пьяна, прокуратура не поддержала обвинение по такой квалификации.

Дело в том, что автоледи освидетельствовали через шесть часов, на тот момент в крови уже было допустимое число промилле.

Мария Симонова. Фото: читатель "КП"

- Прокуратура запросила для Симоновой три года лишения свободы условно, - рассказал «КП» юрист Александр Шумилов. – Ведомство отказалось поддерживать обвинение по части 4 статьи 264 УК.

Приговор Марии Симоновой огласят 28 мая в суде Нижней Туры.