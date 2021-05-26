Для сравнения: по стране в целом увольнения опасаются 21% респондентов, не опасаются – 69%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый пятый свердловчанин боится потерять работу. К такому выводу пришли аналитики hh.ru. Индекс стабильности на текущем месте трудоустройства на Среднем Уарле составляет 0,43 пункта, что немного выше, чем в целом по стране.

- С точки зрения профессиональной принадлежности меньше других опасаются сокращений представители соискатели из медико-фармацевтической сферы, а также начинающие карьеру и студенты. Представители сферы HR и банковской сферы меньше других уверены в стабильности своего трудоустройства, - отмечает Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.

Угрозу увольнения сегодня испытывают только 21% соискателей из Свердловской области, еще 73% считают, что на данный момент риска увольнения у них нет.