Фото: МО МВД "Серовский"

В Серове объявили в розыск 16 летнего Юрия Шурчилина, который пропал 20 мая. По данным местного отдела внутренних дел, подросток ушел из дома вечером.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, нос прямой.

Мальчик был одет в камуфляжные штаны, серую футболку, куртку цвета «хаки», кепку и резиновые сланцы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят звонить в дежурную часть - 02 (со стационарного телефона) либо 8(34385)90220, 102 – с любого оператора мобильной связи; или в отделение по делам несовершеннолетних 8(34385)75291, либо 8-908-632-88-53.