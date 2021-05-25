В Екатеринбурге 60-летнего мужчину подозревают в убийстве своего товарища

Подозреваемый, ранее судимый за угрозу убийством, сам обратился в отдел полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 60-летнего местного жителя, который случайно убил своего товарища во время распития спиртных напитков. Следователи считают, что подозреваемый выпивал со знакомым у себя в доме в садовом товариществе. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, мужчина жестоко избил своего оппонента и лег спать. А пострадавший умер на месте происшествия.

- Подозреваемый, нигде не работающий и ранее судимый за угрозу убийством, сам обратился в отдел полиции и сообщил о происшествии. Задержанный передан следователям Следственного комитета для проведения с ним дальнейших следственных мероприятий, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемому.