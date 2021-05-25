В Нижнем Тагиле 76-летний водитель на Renault сбил подростка и уехал с места ДТП

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле пожилой водитель за рулем Renault сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Зари. 14-летнюю пострадавшую увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами спины и левой голени. Девочка рассказала, что переходила дорогу, сначала автомобиль пропускал пешехода, однако затем резко поехал и задел подростка боковой частью машины.

- В течение двух часов сотрудники ГИБДД установили водителя, который покинул место ДТП. Им оказался пожилой мужчина 1944 года рождения, житель города Нижний Тагил, имеющий стаж вождения транспортным средством 44 года, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее водителя не нарушал ПДД. Экспертиза показала, что мужчина трезв. Полицейским он объяснил, что не заметил, как наехал на ребенка, при этом он останавливал свой автомобиль, чтобы пропустить других пешеходов.