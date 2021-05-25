Мэрия Екатеринбурга согласовала проект благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ

Отличительной особенностью станет наличие нескольких прудов, соединенных между собой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия согласовала проект благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ. Отличительной особенностью территории в 13 гектаров станет наличие нескольких прудов, соединенных между собой протоками. Одной из главных проблем парка, которую предстоит решить экологам, является сезонное пересыхание или же, наоборот, переполнение водоемов.

- Основная задача концепции благоустройства – сохранить первозданный вид зоны отдыха, обеспечив при этом «возможность органичного включения форм природы с эффектом погружения в историю», - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В центральной части парка появится зона для занятия воркаутом, будут оборудованы уличные тренажеры, беговые дорожки, а также площадки для детского отдыха. Что касается природной части парка имени 50-летия ВЛКСМ, то она отлично подойдет любителям неспешных прогулок и семейных пикников на свежем воздухе.