В Новоуральске пенсионера подозревают в незаконной вырубке леса

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Новоуральке пенсионера подозревают в незаконной вырубке леса. Все случилось 27 февраля этого года. Тогда полиция во время патрулирования территории заметила мужчину, который бензопилой спиливает дерево. От его действий пострадали девять берез, выяснилось, что мужчина приходит сюда с инструментом не в первый раз. Документов на вырубку у него не было.

- Подозреваемым оказался 72-летний житель поселка Уральский. Пенсионер ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сумма ущерба лесу составила более 173 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Мужчине грозит штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.