Минздрав Свердловской области раскрыл доходы главных врачей больниц региона

Самым богатым признали директора ГАУ СО «Фармация» Герстнера Андрея Викторовича Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области опубликовало сведения о доходах и имуществе главных врачей больниц региона в 2020 году. В список попали 133 человека, заработок которых превышает один миллион рублей за 12 месяцев. Согласно этой декларации, самым богатым признали директора ГАУ СО «Фармация» Герстнера Андрея Викторовича. За прошлый год он заработал почти 18 миллионов рублей. Вместе с женой он владеет четырьмя квартирами, а также автомобилями Mitsubishi Pajero и Kia Picanto.

На втором месте расположился директор Уральского НИИ травматологии Игорь Шлыков. В 2020 он получил 12,6 миллиона рублей. В его собственности квартира и парковочное место, а также два автомобиля: Audi Q7 и Cadillac Escalade.

- Супруга Шлыкова за год заработала 12,5 тысяч рублей, но у женщины в собственности две квартиры, три жилых дома и три участка общей площадью 6184 квадратных метра, - сообщают в Минздраве Свердловской области.

Также топ вошли главный врач горбольницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских, директор санатория «Обуховский» Иван Клементьев, главврач Краснотурьинской горбольницы Андрей Мальков, главврач Свердловского областного онкологического диспансера Владимир Елишев.