В Ивделе будут судить бухгалтера отдела МВД за присвоение служебных денег

Свой поступок женщина объяснила трудным финансовым положением Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе перед судом предстанет женщина, которая работала бухгалтером в территориальном отделе МВД. Ее обвиняют в хищении вверенных денег. Следователи считают, что в апреле 2019 года обвиняемая украла из кассы 90 тысяч рублей, которые были выделены из федерального бюджета на выдачу заработной платы и выплат социального характера.

- Свой поступок женщина объяснила трудным финансовым положением и семейными обстоятельствами. Пока велось разбирательство, подозреваемая вернула недостачу. Из системы МВД она уволена еще до возбуждения уголовного дела. Если суд установит ее вину, она понесет предусмотренную законом уголовную ответственность, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Изобличили нарушительницу сотрудники полиции свердловского главка МВД из контрольно-ревизионного отдела во время финансовой проверки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.