Специалисты «Екатеринбурггаза» взяли на вооружение инновационные разработки

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Руководители технического блока АО «Екатеринбурггаз» приняли участие в семинаре «Инновационная продукция для систем газоснабжения и газораспределения». Применение современного оборудования значительно повышает надежность газоснабжения уральской столицы.

Среди новинок эксперты выделили инновационное антикоррозийное покрытие AG-PROTECT, наносимое на цокольные вводы полиэтилен-сталь в месте выхода газопровода из земли. Это покрытие не теряет своих свойств при температуре внешней среды от минус 60 до плюс 60 градусов. Такой температурный коридор продлевает срок службы стального трубопровода. Кроме того, такие бесфутлярные цокольные вводы проще монтировать.

Внимание екатеринбургских газовиков также привлекла умная фурнитура. В частности, клиновая адаптивная муфта, которая упрощает соединение трубы с большой овальностью, и фитинги с удлиненным выходным патрубком.

«Екатеринбурггаз» работает с такой фурнитурой, она надежная, с высоким запасом прочности. Мы следим за инновациями производителей газового оборудования - время не стоит на месте, и такая специфическая отрасль, как газовая, тоже успешно развивается. В первую очередь мы заинтересованы в обеспечении максимальной безопасности потребителей газа и надежном функционировании всей системы газоснабжения города. Как только появляются новые, более современные технологии, мы стараемся брать их на вооружение, - сказал заместитель начальника Центрального аварийно-диспетчерского управления АО «Екатеринбурггаз» Евгений Перминов.