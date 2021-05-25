В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловские спасатели вновь объявили штормовое предупреждение. 26 мая в регионе ожидаются сильные дожди и грозы, а также порывы ветра до 18 метров в секунду. Непогода осложняется опасностью возникновения пожаров. В настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим. В МЧС напоминают жителям области о соблюдении мер безопасности.

- Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром, - напоминают в ГУ МЧС по Свердловской области.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жители области могут сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».