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Общество25 мая 2021 15:20

Евгения Ройзмана оштрафовали на 5 тысяч рублей за участие в форуме «Объединенных демократов»

Ранее бывший мэр Екатеринбурга получил 24 ареста за организацию митинга Навального
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ройзману грозило до 15 тысяч штрафа.

Ройзману грозило до 15 тысяч штрафа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья судебного участка № 8 назначил штраф в виде 5 тысяч рублей Евгению Ройзману, на которого был составлен протокол по административной статье «Участие в деятельности нежелательной организации» за участие в форуме «Объединенных демократов» в Москве. При этом Ройзману грозило до 15 тысяч штрафа.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга получил 24 ареста за организацию митинга Навального. А еще ранее Верх-Исетский суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных акциях протеста.