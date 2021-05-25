Евгения Ройзмана оштрафовали на 5 тысяч рублей за участие в форуме «Объединенных демократов»

Ройзману грозило до 15 тысяч штрафа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья судебного участка № 8 назначил штраф в виде 5 тысяч рублей Евгению Ройзману, на которого был составлен протокол по административной статье «Участие в деятельности нежелательной организации» за участие в форуме «Объединенных демократов» в Москве. При этом Ройзману грозило до 15 тысяч штрафа.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга получил 24 ареста за организацию митинга Навального. А еще ранее Верх-Исетский суд оштрафовал Ройзмана на 40 тысяч рублей за участие в двух несанкционированных акциях протеста.