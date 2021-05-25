Культуру и строителей объединяют люди

Фото: Валерий Таратухин

Совсем скоро состоится открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11. Это один из множества социальных объектов, которые компания «Атомстройкомплекс» создала для Екатеринбурга. В 2019-20 годах строители выполнили реконструкцию основного здания – бывшего главного корпуса Музея изобразительных искусств, а также сделали современный пристрой к зданию, где разместится вся инфраструктура, эскалаторы, лифты и кафе.

Фото: Валерий Таратухин

Ольга Дамаскина, штукатур-маляр «Строительного управления-51» (входящий в состав компании «Атомстройкомплекс»), до сих пор вспоминает, насколько интересной и нестандартной была задача реанимировать устаревшие поверхности «Эрмитаж-Урала»:

- Очень много трудов было, мы все это счищали. Сделали потолки, стены, а теперь здесь скульптуры стоят. Как интересно! Пожалуй, это самый необычный и запоминающийся для меня объект. Новая архитектура, нестандартная высота потолков.

Фото: Валерий Таратухин

В компании такие, как бригадир маляров Дамаскина, на особом счету. Ольгу неоднократно признавали лучшей по профессии. Вот и по итогам прошлого года женщина стала победителем корпоративного конкурса «Лидер стройки». Звание не только почетное, но и обязывающее: Ольга в течение многих лет успешно передает свой опыт ремесла новичкам, приходится держать эту высокую планку.

- Люблю студентов брать, сама учить под себя, - говорит она с улыбкой. – Мне проще с нуля научить, это уже будет тогда «моё». Я устроилась в «Атомстройкомплекс» в 18 лет. Сразу после училища пришла работать в большую бригаду. Потом была создана новая бригада, которую по сей день возглавляю. Первый дом, на котором работала, это дом на улице Пехотинцев. Участвовала в строительстве медицинского центра «Бонум», здания Законодательного собрания Свердловской области. Стараюсь постоянно оптимизировать свою работу, чтобы делать её качественнее и быстрее. Нравится, что постоянно решаю разнообразные задачи, потому что объекты у нас все разные и интересные. В мою бригаду каждый год приходят практиканты. Я требовательная к своей бригаде, но справедливая, так мне кажется. А «Лидером стройки» становлюсь уже в четвертый раз.

Предварительное открытие «Эрмитаж-Урала» прошло 15 мая в рамках «Ночи музеев». Здание культурно-просветительского центра было открыто для всех желающих до 2 часов ночи. Здесь работала выставка «История особенной красоты», выставлялся арт-объект «Выйти за рамки», прошли несколько лекций. А в рамках спектакля «Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса» на площади перед зданием артисты «оживили» картину «Спортсмены» Казимира Малевича.

Фото: Валерий Таратухин

Напомним, открытие культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» состоится 1 июля. Это станет возможно благодаря усилию множества людей, которые любят свою профессию и свой город. Таких, как бригадир маляров Ольга Дамаскина.

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