В Алапаевске пропал 17-летний парень

Фото: ПСО Прорыв
В городе Алапаевске Свердловской области пропал 17-летний парень. Дербилова Алексея разыскивают четвертый день. О его местоположении ничего не известно с 21 мая. Поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.
- На момент пропажи был одет в кепку черного цвета, олимпийку светло-серого цвета с белыми лампасами на рукавах и джогеры черного цвета, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: худощавое.
Цвет глаз: светлый.
Цвет волос: темно-русый.
Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите в полицию по телефону: 8(343) 463 42 25, или волонтерам поискового отряда: +7 900 044 02 20.