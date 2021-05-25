В Алапаевске пропал 17-летний парень

Фото: ПСО Прорыв

В городе Алапаевске Свердловской области пропал 17-летний парень. Дербилова Алексея разыскивают четвертый день. О его местоположении ничего не известно с 21 мая. Поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции.

- На момент пропажи был одет в кепку черного цвета, олимпийку светло-серого цвета с белыми лампасами на рукавах и джогеры черного цвета, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: светлый.

Цвет волос: темно-русый.

Если вы знаете, где может находиться Алексей, сообщите в полицию по телефону: 8(343) 463 42 25, или волонтерам поискового отряда: +7 900 044 02 20.