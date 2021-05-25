Мультиварка от Polaris, которая сделает вас шефом на собственной кухне

Фото: предоставлено POLARIS
Задача новой мультиварки от Polaris – организация легкого и быстрого приготовления
ресторанных блюд на вашей кухне. Мультиварка Polaris PMC 0521 IQ Home не только
сэкономит время, но и поможет разнообразить меню. В ней есть все необходимое для этого:
управление с телефона или с помощью голосового помощника, классические автоматические
программы, огромный каталог подробных рецептов в приложении от настоящих шефов.
Фото: предоставлено POLARIS
Также существует возможность создавать собственные блюда! Эти функции современной
мультиварки позволят быстро и вкусно накормить себя, семью или компанию. А начать
готовить можно, еще будучи на работе!
Управление с помощью Wi-Fi
Прорыв в упрощении готовки - управление мультиваркой через Wi-Fi без дополнительного
оборудования. Вам нужно просто добавить ее в приложении IQ HOME Polaris и появится
возможность управлять мультиваркой из любой точки мира, где есть интернет. Начните
готовить обед, возвращаясь с прогулки по парку или находясь дома в соседней комнате.
Через приложение можно переключать режимы и регулировать подогрев.
Фото: предоставлено POLARIS
А еще управлять мультиваркой через мобильное приложение Polaris IQ Home может
неограниченное количество пользователей. В приложении можно назначить
«администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления.
Благодаря Wi-Fi управлению с телефона, вы можете продолжить готовить, даже если вам
пришлось срочно уйти из дома. Не отрываясь от важных дел, можно в режиме реального
времени следить за приготовлением еды, контролировать режим, температуру и время
готовки.
Более 700 рецептов от шефов
В мобильном приложении интегрировано меню с более 700 рецептами от шеф-поваров
журнала «Гастроном». Благодаря удобному каталогу и подробным рецептам вести домашнее
хозяйство стало еще проще. Меню поделено на 20 каталогов, среди которых, например:
«национальные блюда», «супы», «закуски», «выпечка», «десерты», «напитки», «рыба и
морепродукты», «пицца», «паста». Самые лучшие рецепты теперь всегда под рукой. Они
могут заменить кулинарные книги и журналы и сократят время по поиску нужного рецепта в
интернете. Рецепты добавляются в «избранное», где можно формировать меню на неделю
или составить меню праздничного ужина. В приложении вы найдете блюда на любой случай
жизни: баранина по-тоскански, венгерский перкельт из говядины, буженина, овощная икра
на зиму или паштет. Это не просто рецепты. Это разнообразное меню из доступных
продуктов, которые превратят ужин в стенах дома в ресторанный!
Получится у каждого
Больше не нужно ломать голову над созданием интересного меню. Шеф-повара уже все
придумали за вас - они разработали разнообразные рецепты, которые точно у вас получатся!
Каждый рецепт разделен на подробные шаги с фотографиями и описанием процесса
приготовления. В меню вы найдете информацию о количестве продуктов, времени на
готовку и размере порции на выходе. Выберите блюдо в каталоге и запустите процесс
готовки с помощью активной кнопки «старт» прямо со страницы рецепта. Следуйте
подсказкам, и мультиварка сделает все остальное за вас! Не нужно думать, сколько времени
тушить морепродукты или как запекать перец для рагу.