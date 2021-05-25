Мультиварка от Polaris, которая сделает вас шефом на собственной кухне

Фото: предоставлено POLARIS

Задача новой мультиварки от Polaris – организация легкого и быстрого приготовления

ресторанных блюд на вашей кухне. Мультиварка Polaris PMC 0521 IQ Home не только

сэкономит время, но и поможет разнообразить меню. В ней есть все необходимое для этого:

управление с телефона или с помощью голосового помощника, классические автоматические

программы, огромный каталог подробных рецептов в приложении от настоящих шефов.

Фото: предоставлено POLARIS

Также существует возможность создавать собственные блюда! Эти функции современной

мультиварки позволят быстро и вкусно накормить себя, семью или компанию. А начать

готовить можно, еще будучи на работе!

Управление с помощью Wi-Fi

Прорыв в упрощении готовки - управление мультиваркой через Wi-Fi без дополнительного

оборудования. Вам нужно просто добавить ее в приложении IQ HOME Polaris и появится

возможность управлять мультиваркой из любой точки мира, где есть интернет. Начните

готовить обед, возвращаясь с прогулки по парку или находясь дома в соседней комнате.

Через приложение можно переключать режимы и регулировать подогрев.

Фото: предоставлено POLARIS

А еще управлять мультиваркой через мобильное приложение Polaris IQ Home может

неограниченное количество пользователей. В приложении можно назначить

«администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления.

Благодаря Wi-Fi управлению с телефона, вы можете продолжить готовить, даже если вам

пришлось срочно уйти из дома. Не отрываясь от важных дел, можно в режиме реального

времени следить за приготовлением еды, контролировать режим, температуру и время

готовки.

Более 700 рецептов от шефов

В мобильном приложении интегрировано меню с более 700 рецептами от шеф-поваров

журнала «Гастроном». Благодаря удобному каталогу и подробным рецептам вести домашнее

хозяйство стало еще проще. Меню поделено на 20 каталогов, среди которых, например:

«национальные блюда», «супы», «закуски», «выпечка», «десерты», «напитки», «рыба и

морепродукты», «пицца», «паста». Самые лучшие рецепты теперь всегда под рукой. Они

могут заменить кулинарные книги и журналы и сократят время по поиску нужного рецепта в

интернете. Рецепты добавляются в «избранное», где можно формировать меню на неделю

или составить меню праздничного ужина. В приложении вы найдете блюда на любой случай

жизни: баранина по-тоскански, венгерский перкельт из говядины, буженина, овощная икра

на зиму или паштет. Это не просто рецепты. Это разнообразное меню из доступных

продуктов, которые превратят ужин в стенах дома в ресторанный!

Получится у каждого

Больше не нужно ломать голову над созданием интересного меню. Шеф-повара уже все

придумали за вас - они разработали разнообразные рецепты, которые точно у вас получатся!

Каждый рецепт разделен на подробные шаги с фотографиями и описанием процесса

приготовления. В меню вы найдете информацию о количестве продуктов, времени на

готовку и размере порции на выходе. Выберите блюдо в каталоге и запустите процесс

готовки с помощью активной кнопки «старт» прямо со страницы рецепта. Следуйте

подсказкам, и мультиварка сделает все остальное за вас! Не нужно думать, сколько времени

тушить морепродукты или как запекать перец для рагу.