На встречу садоводов Евгений Куйвашев приехал с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Садоводческие товарища Свердловской области будут получать гранты на развитие инфраструктуры. Механизм их выделения глава региона Евгений Куйвашев поручил проработать правительству.

- Мы это можем сделать на региональном уровне. По моему поручению правительство уже в этом году отработает механизм выделения грантов на проекты благоустройства, чтобы со следующего года мы такие средства уже могли выделять. Я прошу и депутатский корпус включиться, посмотреть на проблемы «на земле», вместе найти пути их решения, - сказал губернатор.

В Свердловской области зарегистрированы более 450 тысяч садовых участков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение о выделении грантов для садоводов глава региона принял на встрече с председателем регионального отделения «Союз садоводов России» Надеждой Локтионовой и председателем коллективного сада «Луч» Надеждой Шурмилевой.

Евгений Куйвашев отметил, что необходимо выступить с законодательной инициативой о комплексном обеспечении безопасности коллективных садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, во время экскурсии Евгений Куйвашев отметил, что представителям Свердловской области в госдуме необходимо выступить с законодательной инициативой о комплексном обеспечении безопасности коллективных садов. В том числе это касается пожарных водоемов и других мер пожарной защищенности.

Решение о выделении грантов для садоводов глава региона принял на встрече Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что в Свердловской области, по официальным данным, зарегистрированы более 450 тысяч садовых участков, а садоводов насчитывается около 700 тысяч.