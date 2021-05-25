На встречу садоводов Евгений Куйвашев приехал с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Садоводческие товарища Свердловской области будут получать гранты на развитие инфраструктуры. Механизм их выделения глава региона Евгений Куйвашев поручил проработать правительству.
- Мы это можем сделать на региональном уровне. По моему поручению правительство уже в этом году отработает механизм выделения грантов на проекты благоустройства, чтобы со следующего года мы такие средства уже могли выделять. Я прошу и депутатский корпус включиться, посмотреть на проблемы «на земле», вместе найти пути их решения, - сказал губернатор.
В Свердловской области зарегистрированы более 450 тысяч садовых участков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Решение о выделении грантов для садоводов глава региона принял на встрече с председателем регионального отделения «Союз садоводов России» Надеждой Локтионовой и председателем коллективного сада «Луч» Надеждой Шурмилевой.
Евгений Куйвашев отметил, что необходимо выступить с законодательной инициативой о комплексном обеспечении безопасности коллективных садов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме того, во время экскурсии Евгений Куйвашев отметил, что представителям Свердловской области в госдуме необходимо выступить с законодательной инициативой о комплексном обеспечении безопасности коллективных садов. В том числе это касается пожарных водоемов и других мер пожарной защищенности.
Решение о выделении грантов для садоводов глава региона принял на встрече
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отметим, что в Свердловской области, по официальным данным, зарегистрированы более 450 тысяч садовых участков, а садоводов насчитывается около 700 тысяч.
Гранты будут тратить на развитие инфраструктуры в садах
Фото: Алексей БУЛАТОВ