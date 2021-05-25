В Каменске-Уральском из фонтана украли распылитель

Фото: предоставлено Еленой Шеремет

В Каменске-Уральском из фонтана на площади Горького в Красногорском районе украли распылитель. Администрация написала заявление в полицию.

- Два раза в день нижнюю чашу очищают от случайного мусора. Проверяют исправность оборудования. Посетители, увы, тоже не дремлют. В субботу днем умыкнули один из распылителей. И унесли, - написала на своей странице в Instagram пресс-секретарь главы города Елена Шеремет.

В администрации города рассказали, что сейчас по решению руководителя управления городского хозяйства фонтан отключили.

- Это обусловлено техническими причинами, в том числе текущим состоянием трех форсунок и оборотом воды, - добавила Елена Шеремет.

Фонтан будет отключен, пока его не отремонтируют.