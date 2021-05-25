Праздник для выпускников пройдет 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускной УрФУ в этом году пройдет в традиционном формате. Об этом объявили в университете. Праздник пройдет 26 июня с соблюдением коронавирусных мер.

- Праздник пройдет в традиционном формате в три этапа: встречи в институтах, торжественная церемония на университетской площади и дискотека с участием хэдлайнера, имя которого держится в секрете, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии коронавируса выпускной прошел в онлайн формате - выпускники из дома смотрели трансляцию праздника в соцсетях.