Администрацию Академического планируют сформировать к 2022 года

Район официально войдет в состав Екатеринбурга с 1 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 25 мая, депутаты гордумы на очередном заседании внесли изменения в Устав города, утвердив окончательно Академический восьмым районом столицы Свердловской области. Изменения вступят в силу 1 октября 2021 года.

- С декабря 2019 года принято свыше 20 различных постановлений, решений, законов Свердловской области и распоряжений федерального Правительства, необходимых для того, чтобы в Екатеринбурге был создан и начал функционировать новый административный район, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Сформировать администрацию нового района планируется в январе 2022 года. Также в Академическом предстоит создать районные подразделения 15 федеральным структурам, таким как ЗАГС, прокуратура, соцзащита и т.д.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении новому району наименования «Академический». Кроме того, определены границы нового района.