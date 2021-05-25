ВТБ и УрГЭУ вместе воспитают «банкиров будущего»

Фото:предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Мероприятие прошло под эгидой Московского академического экономического форума с участием руководителей банка и Института финансов и права Уральского государственного экономического университета. Представители ВТБ и УрГЭУ обсудили глобальные тренды мирового и национального банковского рынка, текущую ситуацию на рынке труда, особенности подготовки молодых специалистов из поколения «зумеров».

Результатом диалога станет формирование дорожной карты, которая определит конкретные параметры и участки партнерства между ВУЗом и банком. Среди тем, которые звучали на круглом столе – организация групповой производственной практики студентов УрГЭУ в подразделениях ВТБ, использование ВУЗом онлайн и офлайн программ банка по развитию и обучению персонала, привлечение будущих экономистов в рамках проектной деятельности к решению конкретных бизнес-кейсов.

Фото:предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

- Мы будем вместе наращивать кадровый потенциал ВТБ, превращая студентов в профессионалов банковского бизнеса, - отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов. - Новые требования рынка и новые ожидания клиентов диктуют и совершенно новый подход к подбору и развитию сотрудников и целых команд. Сюда входят и универсализация банковских специалистов, и готовность работать в режиме многозадачности с сохранением высокого уровня профессиональных знаний и заботы о клиенте.

- Подготовка будущих банкиров не может проходить только теоретически, в стенах университета. Крайне важно знакомить ребят с передовыми практиками работы банковского рынка, новыми подходами к построению интегрированных бизнес-систем. И для нас очень важно показать данные новации на примере одного из лучших и крупнейших банков страны - ВТБ. Наше сотрудничество создаст хорошие предпосылки для пополнения кадрового рынка новыми хорошими молодыми профессионалами, – прокомментировал директор Института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин.