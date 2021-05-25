В 11 уральских селах откроют новые ФАПы

ФАПы откроют до конца 2021 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство здравоохранения Свердловской области потратит 71 миллион рублей на установку в 2021 году 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Новые ФАПы откроют в деревнях Бутакова, Оверино, Усть-Баяк, а также в поселках Горный, Маслово, Тугулым и селах Большие Карзи, Скородумское и Верховино.

Каждый из ФАПов будет обслуживать более 800 человек. В одном из них даже оборудуют стоматологический кабинет. Все пункты будут оснащены современным оборудованием, освещением и электрическим отоплением. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Площадь каждого модульного пункта составит не менее 90 «квадратов». Объекты подключат к внешним коммуникациям, в них будут санузлы, территорию рядом с ними благоустроят.

Также в ФАПах установят пожарную сигнализацию, каждом из них будет не менее шести окон, на входах оборудуют пандусы для маломобильных граждан.

В помещениях будет место для ожидания приема врача, кабинет специалиста, процедурный кабинет, стерилизационная, раздевалка и другие помещения.

Установят все 11 ФАПов до конца 2021 года.