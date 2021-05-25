Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет похолодание

С середины этой недели температура воздуха в регионе понизится на 10-12 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стоит аномальная для мая жаркая погода. Синоптики рассказали, что изнывать от жары свердловчанам осталось недолго - скоро в регион придет похолодание. Уже с середины этой недели температура воздуха понизится на 10-12 градусов.

- 28-31 мая ожидается ночью +3,+9 градусов, днем 14-19 градусов, пройдут кратковременные дожди. Умеренная погода, скорее всего, сохранится до конца мая, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Также синоптики отметили, что, несмотря на небольшое похолодание, май имеет шанс стать самым теплым в истории метеорологических наблюдений в Екатеринбурге месяцем. Так, накануне, 24 мая в Екатеринбурге установили очередной (шестой по счету) температурный рекорд. Днем в Екатеринбурге температура воздуха повысилась до 34,7 градусов.

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