На Урале мусоровоз снес газовую трубу

На месте работают восемь специалистов газовой службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске сегодня утром, 25 мая, мусоровоз зацепил газовую трубу, которая находилась над дорогой на улице Трактористов. Прибывшие на место специалисты газовой службы перекрыли газопровод, чтобы не допустить утечки газа. Без газоснабжения остались 14 домов.

- В 08:41 поступило сообщение о том, что мусоровоз на шасси автомобиля КамАЗ зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу низкого давления диаметром 53 мм. В результате целостность газопровода была нарушена, труба разгерметизирована, без возгорания газа, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

На месте работают восемь специалистов газовой службы и три единицы техники. Кроме того, возле места происшествия дежурят восемь спасателей МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД,

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