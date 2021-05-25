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Общество25 мая 2021 7:47

Евгений Ройзман посоветовал выпускникам школ уезжать из России

Политик дополнил напутствующие слова, которые произнес перед школьниками пять лет назад
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Евгений Ройзман дополнил напутствующие слова выпускникам, которые произнес пять лет назад

Евгений Ройзман дополнил напутствующие слова выпускникам, которые произнес пять лет назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Facebook поделился воспоминаниями пятилетней давности о том, как произносил перед выпускниками девятой школы напутствующие слова.

- Полный зал народу, и я вдруг говорю: «Запомните: страна такая, сам не сделаешь - никто не сделает. И еще: в наших проблемах, хоть на личном уровне, хоть на уровне страны, не виноват никто, кроме нас самих», - написал экс-мэр.

Также политик написал, что выступая перед школьниками сейчас, он бы добавил: «Уезжайте. Если есть возможность - уезжайте. Двери закрываются».

- Мне очень больно это говорить, но я бы сказал, - добавил Евгений Ройзман.

Напомним, что 12 мая Евгений Ройзман был арестован на девять дней. Такое наказание ему назначил Октябрьский суд по обвинению в организации несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли 31 января и 21 апреля.

После этого адвокаты Евгения Ройзмана подали апелляционную жалобу и Свердловский областной суд сократил срок ареста до 1 суток.

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