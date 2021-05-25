Фото: МЧС по Свердловской области

Сотрудник МЧС из Екатеринбурга Антон Мальцев от первого лица снял, как тушили пожар в СНТ «Визовец-5», который произошел неделю назад, 18 мая. Видео он опубликовал на своем YouTube-канале «Дневник огнеборца».

Напомним, что по данным МЧС, огонь охватил два частных жилых дома и надворные постройки. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. С огнем боролись 17 человек личного состава с помощью 4 единицы пожарно-спасательной техники. Когда пожарные проливали и разбирали сгоревшие конструкции, они обнаружили тела двух пенсионеров.

- Личности погибших людей уже установили. Это пожилые местные жители, проживавшие на улице Крауля в областном центре, 1934 и 1935 годов рождения. Их тела сильно были повреждены огнем. В коллективном саду пенсионеры обычно проживали с мая по октябрь, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

На место вызвали сотрудников следственного комитета. По предварительной версии чрезвычайное происшествие не связано с криминалом. Точную причину смерти пенсионеров определит судебно-медицинская экспертиза.