В Свердловской области будут судить женщину, которая готовила опасный алкоголь

Фото: СУ СК России по свердловской области

В Свердловской области в одной из деревень Ачитского городского округа будут судить местную жительницу, которая готовила самодельные спиртные напитки. Женщину обвиняют по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По версии следствия, полиция провела контрольную закупку в ее доме, она продала бутылку неизвестной жидкости объемом 0,57 литра.

- Незаконно проданная женщиной жидкость имеет в своем составе токсичные микропримеси, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и представляющие реальную опасность при употреблении внутрь в качестве алкогольного напитка – сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Во время обыска у женщины изъяли оборудование для кустарного производства алкоголя. Следственный комитет собрал достаточно доказательств, чтобы дело передали на рассмотрение в Красноуфимский районный суд.