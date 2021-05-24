Главу Туринского «Водоканала» обвинили в растрате 495 тысяч рублей

Директор оплачивал покупку запчастей и ремонт не принадлежащей предприятию техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главу Туринского «Водоканала» будут судить за растрату вверенного имущества в крупном размере. Местная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Следствие считает, что директор муниципального предприятия с апреля 2018 года по апрель 2020 года, используя свое служебное положение, растратил деньги предприятия.

- Директор оплачивал покупку запчастей и ремонт не принадлежащей предприятию техники, а также расходы, связанные с ее эксплуатацией: приобретение дизельного топлива и оплата труда тракториста, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате его действий «Водоканал» потерял свыше 495 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Туринский районный суд для рассмотрения по существу. Экс-главе грозит до шести лет лишения свободы.