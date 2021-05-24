В Екатеринбурге появилась мемориальная табличка в честь Бориса Рыжего

Фото: журнал "Урал"

В Екатеринбурге 24 мая состоялось торжественное открытие мемориальной таблички в честь Бориса Рыжего. Бронзовая доска появилась на входе в редакцию журнала «Урал» по адресу Малышева, 24. Это первый памятник поэту в Екатеринбурге.

- Несколько месяцев жизни Бориса Рыжего связаны с журналом «Урал». Здесь он работал литсотрудником и отвечал за наполнение рубрики «Поэзия». Кроме того, благодаря Борису в журнале появились рубрики «Антология шедевров поэзии Урала» и «Граф Хвостов», - сообщают в пресс-службе журнала «Урал».

В связи с двадцатилетием со дня гибели поэта редакция решила увековечить его память. Автором мемориала стал главный редактор «Урала» Олег Богаев. Макет сделал главный художник Свердловского академического театра драмы Владимир Кравцев. Деньги на изготовление памятника собирали неравнодушные граждане. Общими силами удалось набрать необходимые 220 тысяч рублей.