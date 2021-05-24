В Верхнем Тагиле 67-летний водитель сбил школьника и скрылся

Фото: ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское»

В Верхнем Тагиле задержали 67-летнего мужчину, который сбил 13-летнего подростка и скрылся. Инцидент произошел еще вечером 22 мая. Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что после ДТП водитель внедорожника Toyota Land Cruiser доставил ребенка в приемный покой и уехал, не сообщив о происшествии в полиции. В больнице у несовершеннолетнего выявили перелом левой голени.

- Информация о ДТП поступила в полицию из больницы. Незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые опросили пострадавшего и начали розыск водителя, совершившего наезд, - сообщают в ОГИБДД МОтд МВД России «Кировградское».

Вскоре автомобиль, на котором был сбит школьник, был найден припаркованным на территории одного из частных домов. Водитель при этом от полиции скрылся. Только после того, как машину увезли на специальную стоянку, владелец иномарки явился в ГИБДД, им оказался местный 67-летний житель.

На мужчину составили административный протокол «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся». Инспекторам он заявил, что не знал о необходимости оповещения ГИБДД об аварии.