ВТБ представил ипотечные программы на Дне недвижимости в Екатеринбурге

Фото:пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Организаторами мероприятия выступили Уральская палата недвижимости при поддержке администрации г. Екатеринбурга и УрГЭУ. Представители ВТБ на семинаре рассказали посетителям «Дня недвижимости» об ипотечных продуктах, которые сегодня предлагает банк, а также провели более 50 индивидуальных консультаций в выставочной зоне. Наибольший интерес у гостей мероприятия вызвали программы банка по рефинансированию жилищных займов других кредитных организаций, а также условия ипотеки с господдержкой от ВТБ.

Напомним, что с 17 мая для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка по льготной ипотеке в ВТБ снижена и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 5 млн рублей (для Свердловской области) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно.

«Программа господдержки остается важным фактором развития ипотечного кредитования в стране и в регионе. С начала апреля по середину мая ВТБ в Свердловской области выдал более 460 льготных жилищных кредитов на общую сумму порядка 1,2 млрд рублей. Всего с начала года мы предоставили нашим клиентам на Среднем Урале свыше 3,3 тысяч ипотечных займов на 8,2 млрд рублей», - отметил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.