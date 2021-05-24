Фонд Святой Екатерины закупил новое оборудование для больницы в Сысерти

Фото: Минздрав Свердловской области

Фонд святой Екатерины закупил медицинское оборудование для Сысертской больницы. Новую технику получили несколько медицинских учреждений, а также поликлиника. Стоимость нового оборудования оценивают в 1,3 миллиона рублей. Для нужд гинекологического и хирургического отделений закуплены оптические трубки для проведения эндоскопических операций.

- Это не первый случай, когда учредители Фонда помогают Сысертской больнице. В период работы инфекционного госпиталя они поддерживали нас средствами индивидуальной защиты и даже препаратами для лечения новой коронавирусной инфекции, – пояснил главный врач Сысертской ЦРБ Рифать Янгуразов.

Также во взрослой поликлинике появилось четыре новых электрокардиографа и два дефибриллятора для проведения реанимационных действий, в детском отделении – десять компрессорных ингаляторов, в реанимации – четыре вакуумных аспиратора для дренажа жидкости из легких.