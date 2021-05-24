Свердловская магистраль увеличила скорость движения грузовых поездов на 2,5% с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

В январе – апреле 2021 года маршрутная скорость грузовых поездов на Свердловской магистрали в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,5% и составила 688,86 км/сутки. Ускорить продвижение поездов удалось за счет улучшения работы сортировочных и узловых станций СвЖД, а также применения эффективных технологических решений в организации перевозочного процесса – повышения уровня маршрутизации и вождение грузовых поездов по согласованному расписанию.

Так, одним из важнейших инструментов повышения эффективности перевозок является маршрутизация. При использовании данного метода в пунктах погрузки из вагонов формируют поезда, проходящие попутные технические станции без переработки (изменения состава). В настоящее время по запросам грузоотправителей СвЖД подготовлено 423 маршрута во внутридорожном, сетевом и межгосударственном сообщении; по итогам четырех месяцев по этим маршрутам отправлено более трети всех грузов.

Также на Свердловской железной дороге активно развивается технология вождения грузовых поездов по специально разработанному графику. С начала года на СвЖД было отправлено более 3,5 тыс. ускоренных поездов, в том числе контейнерных. Перевезено 5,52 млн тонн грузов (+2% к январю – апрелю 2020 года), что составляет 11,2% от общей погрузки дороги. На постоянной основе перевозки грузов с фиксированным временем отправления и прибытия осуществляются уже по 139 направлениям. Технология дает возможность точного планирования и рационального использования ресурсов как грузовладельцу, так и перевозчику.

Фото: предоставлено СвЖД

В рамках ускоренных сервисов со станций СвЖД в январе – апреле 2021 года отправлен 801 контейнерный поезд (99,2% от общего количества сформированных на дороге контейнерных поездов). Маршрутная скорость контейнерных поездов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,3% и составила 876,3 км/сутки.

Маршрутная скорость – средняя скорость поезда от момента его формирования до расформирования. Вместе с движением по перегонам и стоянками на промежуточных станциях учитывает время технических операций: смену локомотивов и локомотивных бригад, осмотр вагонов.