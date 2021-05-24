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Общество24 мая 2021 14:20

Жители Свердловской области, в отличие от москвичей, предпочитают добираться на работу на автомобиле

На общественном транспорте ездят только 35% свердловчан
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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По популярности личного транспорта Средний Урал оказался на третьем месте среди регионов страны

По популярности личного транспорта Средний Урал оказался на третьем месте среди регионов страны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области, в отличие от москвичей, предпочитают добираться на работу на автомобиле. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, опросив свердловчан.

Так, 43 % респондентов ответили, что добираются до места работы на своей машине и только 35% - на общественном транспорте. Кроме того, 18% свердловчан преодолевают путь пешком, а еще 5% часть пути на автомобиле, часть - на общественном транспорте.

- В целом по стране общественный транспорт предпочитают 46%, а свой автомобиль - 30%. Наиболее часто общественным транспортом пользуются москвичи: 68% выбрали этот вариант, а вот на личном авто на работу ездят лишь 19% жителей столицы, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В итоге по популярности личного транспорта Средний Урал оказался на третьем месте среди регионов страны, а по популярности общественного транспорта - лишь на 16 месте.

Также опрос показал, что общественный транспорт чаще других используют представители сферы «Искусство, масс-медиа» а личный автомобиль - высший менеджмент. Пешком до работы чаще других добираются педагоги и научные работники.