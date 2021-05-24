В парке имени Павлика Морозова на Ural Music Night выступят «кАчевники» и пройдут рэп-баттлы

Фото: предоставлено организаторами Ural Music Night

Организаторы Ural Music Night рассказали, что ждет посетителей фестиваля на площадке, которая расположится в парке имени Павлика Морозова. Помимо выступления музыкантов здесь будет площадка для стритбола и пройдут танцевальные баттлы.

- Самые яркие представители направлений breaking, hip-hop и all styles сойдутся в танцевальном поединке под чутким руководством мощного MC из города Пермь - Александра Тишутина, - рассказывают организаторы.

Баттлы будут проходить с 18:00 до 23:00. Зрителям дадут возможность выбрать победителей, которые затем отправятся на «Red Bull Dance Your Style» в Москву.

Хедлайнером площадки в парке имени Павлика Морозова станут «кАчевники» - совместный проект Андрея Запорожца (SunSay, 5'Nizza), Вячеслава Семенченко (Fame) и Дениса Михальченко (Den Da Funk). Вместе с ними на сцену выйдут группы: NEU Stereo, БИТYМ CREW, Yu-Ron & Dj GO, Drumattack, Kai trio, «Книга джунглей», Zavazalsky и «Пасадена».