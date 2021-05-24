Аномальная жара вернулась в Екатеринбург благодаря антициклону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вернулась аномальная жара и снова побила температурный рекорд. Столбики термометров сегодня, 24 мая, перевалили за отметку в 34 градуса, а такого не было 105 лет! Рекордную отметку на термометре заметили в Уральском гидрометцентре.

- Когда зафиксировали предыдущий температурный рекорд, столбики термометров показывали +33,6 градусов. Это было 24 мая 1916 года, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Температура воздуха в этом месяце уже не в первый раз превышает привычные отметки. За месяц в столице Урала синоптики установили целых шесть суточных рекорда.

По словам синоптика, аномальная жара вернулась в Екатеринбург благодаря антициклону. Сегодня помимо жары также вышло предупреждение о штормовом предупреждении.