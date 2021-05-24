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Недвижимость24 мая 2021 13:01

Мост через Нижнетагильский пруд строят с опережением графика

Через месяц возведение путепровода может быть завершено
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: Администрация Нижнего Тагила

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Об этом стало известно по итогам инспектирования объекта главой города Владиславом Пинаевым.

Уже через месяц возведение конструкции может быть завершено, а в октябре этого года строительная техника сможет передвигаться вдоль всего объекта. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В 2021 году планируется завершение сборки и надвижки пролетного строения, а также опускание опор моста через пруд, после чего строители передут к устройству мостового полотна. Главная задача – сдать мост к 300-летию Нижнего Тагила, которое будет отмечаться в 2022 году.

Сейчас ведутся переговоры об увеличении финансирования объекта из регионального бюджета.

Строительство и ремонт