Мост через Нижнетагильский пруд строят с опережением графика

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Строительство моста через Нижнетагильский пруд идет с опережением графика. Об этом стало известно по итогам инспектирования объекта главой города Владиславом Пинаевым.

Уже через месяц возведение конструкции может быть завершено, а в октябре этого года строительная техника сможет передвигаться вдоль всего объекта. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В 2021 году планируется завершение сборки и надвижки пролетного строения, а также опускание опор моста через пруд, после чего строители передут к устройству мостового полотна. Главная задача – сдать мост к 300-летию Нижнего Тагила, которое будет отмечаться в 2022 году.

Сейчас ведутся переговоры об увеличении финансирования объекта из регионального бюджета.