Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. Вместе с аномально жаркой погодой в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 25 м/с, сильные дожди, грозы и даже град. По словам спасателей, во время непогоды особенно сильно осложняется пожароопасная обстановка. В связи с этим в МЧС напомнили о мерах безопасности.

- Напоминаем, на всей территории области действует особый противопожарный режим. Сильный ветер и жара способствуют быстрому распространению огня при возникновении пожара. Запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, порубочные остатки, разводить костры. Также рекомендуем не проводить любые пожароопасные работы, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Что касается сильно ветра и грозы, то если они застали вас на улице, то нужно держаться как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев и строящихся или ремонтируемых зданий. Опасность могут также представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Кроме того, не стоит приближаться к водоемам и использовать телефон.

Водителям рекомендуют не парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль.