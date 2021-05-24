Фото: пресс-служба мэрии

Теннисную академию, которую строят к Универсиаде -2023, откроют через три месяца – к концу августа этого года. Об этом генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев сообщил Алексею Орлову, когда глава города объезжал спортивные объекты, строящиеся к проведению XXXII Всемирных летних студенческих игр.

- Градоначальник проинспектировал, как продвигаются работы на территории Академического района уральской столицы. Именно здесь в ближайшее время появятся сразу два крупных спортивных объекта мирового уровня - дворец дзюдо и академия тенниса, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Строительство дворца единоборств завершится в 2022 году. Он будет рассчитан на 2 тысячи 586 зрителей.

Напомним, что Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа включает проведение состязаний по 18 видам спорта.