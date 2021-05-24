Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбурженка получила шесть лет лишения свободы за ДТП, в котором погиб ее друг. Авария произошла рано утром 26 апреля 2020 года. Девушка села пьяной за руль Subaru вместе с 29-летним другом и въехала в деревья.

- Юлия Окулова, проявив преступную небрежность, в силу нахождения в состоянии опьянения, вместо снижения скорости до разрешенной двигалась длительное время со скоростью около 70 км./час., которая не обеспечивала ей постоянный контроль за движением транспортного средства. При этом, девушка, опасно маневрируя, не справилась с управлением, допустила выезд за пределы проезжей части, что привело к наезду на деревья, - рассказали в прокуратуре.

Юлия не признала свою вину и отрицала, что находилась за рулем в нетрезвом состоянии. А занос автомобиля она объяснила многочисленными дефектами дорожного полотна.

Отбывать наказание Юлия будет в исправительной колонии общего режима. Ее также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.